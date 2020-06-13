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Spor

Sivasspor'da Denizli mesaisi

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından pazartesi günü Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 15:41 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 15:41
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 27. haftasında 15 Haziran Pazartesi günü Yukatel Denizlispor'la yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda daha sonra top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı.

Dar alan oyunu oynayan futbolcular son bölümde ise çift kale maç yaptı ve şut çalıştı.

Sakatlığı bulunan Fernando fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Hakan Arslan tempolu yürüyüş yaptı.

Sivasspor, yarınki antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girecek.

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