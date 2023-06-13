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Spor

Sivasspor'da en skorer isim Mustapha Yatabare oldu

DG Sivasspor'da 2022-2023 sezonunun en golcü oyuncusu Mustapha Yatabare oldu. Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere üç kulvarda toplamda 12 gol kaydeden Yatabare'yi, 10 golle Gradel takip etti.

IHA13 Haziran 2023 Salı 14:22 - Güncelleme:
Sivasspor'da en skorer isim Mustapha Yatabare oldu
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Sivasspor'un başarılı forveti Mustapha Yatabare, bu sezon takımın en golcü oyuncusu oldu. 37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 12 golle kırmızı-beyazlıların skor yükünü taşıyan ismi olarak dikkat çekti. Sivas temsilcisinin bu sezon attığı 62 golün 12'sinde imzası bulunan Malili oyuncu, 39 maçta 2 bin 475 dakika sahada kaldı.

Yatabare, attığı ve attırdığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi. Ligde, kupada ve Avrupa'da 12 golle takıma önemli katkı sağlayan Yatabare; CFR Cluj, Ballkani, Esenler Erokspor, Antalyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Ümraniyespor ve Giresunspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Max Gradel ise 10 golle Yatabare'yi takip etti. Fildişi Sahili futbolcu, Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 44 müsabakada görev aldı.

Sivasspor'da bu sezon diğer futbolcuların attıkları gol sayıları şöyle:

- Erdoğan Yeşilyurt: 6

- Dia Saba: 6

- Hakan Arslan: 4

- Leke James: 4

- Samu Saiz: 4

- Clinton N'Jie: 3

- Jordy Caicedo: 3

- Caner Osmanpaşa: 2

- Ulvestad: 2

- Isaac Cofie: 2

- Robin Yalçın: 1

- Charisis: 1

- Emre Gökay: 1

- Karol Angielski: 1

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