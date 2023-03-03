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Spor

Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Sİvasspor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

AA3 Mart 2023 Cuma 11:14 - Güncelleme:
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'de yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik ağırlıklı çalıştı.

VavaCars Fatih Karagümrük ile Demir Grup Sivasspor yarın saat 13.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak.

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