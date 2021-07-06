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Spor

Sivasspor'da Fayçal Fajr da kampa katıldı

Yeni sezon hazırlıklarını Gerede'de sürdüren Sivasspor'da, ülkesinden dönen Fayçal Fajr da kampa katılarak takımla çalışmalara başladı.

AA6 Temmuz 2021 Salı 09:36 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 09:36
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular kampın beşinci günündeki ilk antrenmanı teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda bir grup kamp yapılan otelin yanında bulunan gölet etrafında, bir grup ise sahada dayanıklılık koşusu yaptı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Ülkesinden dönen Fayçal Fajr da kampa katılarak takımla çalışmalara başladı.

Sivasspor, öğlen ve akşam yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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