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Spor

Sivasspor'da Fode Koita sezonun ilk golünü kaydetti

Sivasspor'da forma giyen 33 yaşındaki deneyimli futbıolcu Fode Koita, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezonun ilk gol kaydetti.

IHA5 Kasım 2023 Pazar 15:52 - Güncelleme:
Sivasspor'da Fode Koita sezonun ilk golünü kaydetti
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Sivassporlu futbolcu Fode Koita, Adana Demirspor maçında attığı golle bu sezon ilk gol sevincini yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Adana Demirspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın tek golünü Fransız oyuncu Fode Koita'dan geldi. Maçın 10. dakikasında topla buluşan Koita, düzgün yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Forvet oyuncusu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

33 yaşındaki futbolcu öte yandan bu sezon toplamda 6 maça çıktı. 2 kez ilk 11'de görev yapan Koita, 1 kez de sarı kartla cezalandırıldı.

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