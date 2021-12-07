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Spor

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 16. haftasında evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları başladı.

AA7 Aralık 2021 Salı 20:25 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 20:25
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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