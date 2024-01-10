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Spor

Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında sahasında Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA10 Ocak 2024 Çarşamba 17:00 - Güncelleme:
Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı
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Trendyol Süper Lig'de 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde Sivas 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanı Başkan Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Bahattin Eken, As Başkanlar Faruk Taşseten ile Arif Kaleli de takip etti.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

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