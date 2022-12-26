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Spor

Sivasspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde evinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

AA26 Aralık 2022 Pazartesi 18:10 - Güncelleme:
Sivasspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun'da ekim ayının teknik direktörü seçilen ve ödülünü almak için İstanbul'da bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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