Sivasspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 29 Aralık Perşembe günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından Fair Play/Adil Oyun'da ekim ayının teknik direktörü seçilen ve ödülünü almak için İstanbul'da bulunan teknik direktör Rıza Çalımbay antrenmanda yer almadı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.