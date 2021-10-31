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Spor

Sivasspor'da galibiyet hasreti 4 maça çıktı

Süper Lig'in 11. haftasında Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor'un galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.

AA31 Ekim 2021 Pazar 15:01 - Güncelleme: 31 Ekim 2021 Pazar 15:01
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Ligde son olarak 7. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü sahasında 4-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, sonraki 4 maçta da sahadan 3 puanla ayrılamadı.

Ligin 8. haftasında son şampiyon Beşiktaş'a deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğen teknik direktör Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, 9. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2, 10. haftada da Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde dün de Altay ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisinin galibiyet hasreti 4 maça çıktı.

Son 4 maçta 3 puan toplayabilen Sivasspor'un 12 puanı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, ligin 12. haftasında GZT Giresunspor'u konuk edecek.

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