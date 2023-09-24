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Spor

Sivasspor'da galibiyet hasreti devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor, ligde 4 maçtır kazanamıyor.

AA24 Eylül 2023 Pazar 11:47 - Güncelleme:
Sivasspor'da galibiyet hasreti devam ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor, ligde 4 maçtır kazanamıyor.

Ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenen kırmızı-beyazlı ekip, son 4 maçta galibiyet alamadı.

Ligin 3. haftasında iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, 4. haftada deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup olan, 5. haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 kaybeden Sivas temsilcisi, ligin 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalarak 3 puan hasretini sonlandıramadı.

Sivasspor ligde geride kalan haftalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı, 6 puan topladı. Kırmızı-beyazlılar, lig maçlarında 7 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 9 gole engel olamadı.

Sivas ekibi, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

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