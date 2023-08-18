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Spor

Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 20:34 - Güncelleme:
Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi devam ediyor
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EY Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Yiğidolar, Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda, hücum varyasyonları, sınırla alan oyun ile taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep FK ile Sivasspor 20 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te Kalyon Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

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