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Spor

Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

Sivasspor, Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

IHA13 Nisan 2023 Perşembe 19:16 - Güncelleme:
Sivasspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor
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Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta maçında Giresunspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise dar alan pas çalışması ile tam sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından Giresun'a gidecek.

Giresunspor ile Sivasspor 16 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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