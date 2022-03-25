Sivasspor'da Giresunspor maçı mesaisi başladı

Spor Toto Süper Ligin 31. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.