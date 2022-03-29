Sivasspor'da Giresunspor maçı mesaisi devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda pas ve pres çalışmasıyla ardında yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Sivasspor, yarın yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Çotanak Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.