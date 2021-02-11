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Spor

Sivasspor'da Goiano ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği duyuruldu.

11 Şubat 2021 Perşembe 13:43 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 13:43
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Demir Grup Sivasspor'da Marcelo Goiano'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Kırmızı beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz ile futbolcumuz Marcelo Goiano arasındaki 10.07.2019 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Demir Grup Sivasspor'umuza imza attığı ilk andan itibaren, sporculuğu, kişiliği, profesyonelliği ve duruşuyla herkesin büyük sevgisini ve saygısını kazanan Marcelo Goiano'ya bugüne kadar kulübümüze yaptığı değerli hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki hayatında başarılar dileriz."

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