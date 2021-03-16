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Spor

Sivasspor'da Göztepe mesaisi

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA16 Mart 2021 Salı 16:53 - Güncelleme: 16 Mart 2021 Salı 16:53
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Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün öğle saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, geniş alan çok pas ve çabukluk çalışmasının ardından son bölümde çift kale maç yaptı.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak.

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