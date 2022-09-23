İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Eylül 2022 Cuma / 27 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4179
  • EURO
    17,8848
  • ALTIN
    974.385
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da Hatayspor maçı mesaisi başladı
Spor

Sivasspor'da Hatayspor maçı mesaisi başladı

Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA23 Eylül 2022 Cuma 19:04 - Güncelleme:
ABONE OL

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle lige verilen arada 4 gün izin yapan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde toplanarak 8. haftada sahasında oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Antrenmanda ülkelerinin milli takım kampında bulunan Ahmed Musa, Dimitrios Goutas ve Max Gradel yer almazken, Kader Keita ve Robin Yalçın ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 02 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.