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Spor

Sivasspor'da Hatayspor maçı mesaisi devam ediyor

Sivasspor, Süper Lig'in 8. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA24 Eylül 2022 Cumartesi 19:53 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Ardından hentbol oynayan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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