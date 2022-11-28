Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Kampın üçüncü gününü çift antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.