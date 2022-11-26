İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2022 Cumartesi / 3 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6443
  • EURO
    19,4227
  • ALTIN
    1051.84
  • BIST100
    4874.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor
Spor

Sivasspor'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor

Sivasspor, 2022 Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

AA26 Kasım 2022 Cumartesi 22:06 - Güncelleme:
Sivasspor'da hazırlıklar tam gaz devam ediyor
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı değerlendireceği Antalya kampı devam ediyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde başlayan günün ikinci antrenmanı 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarıyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise minyatür kale ve çift kale maç yaptı.

Günü çift antrenmanla tamamlayan Demir Grup Sivasspor yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.