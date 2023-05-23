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Spor

Sivasspor'da hedef Türkiye Kupası finali

DG Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar, rakibini eleyip finale çıkmak istiyor.

IHA23 Mayıs 2023 Salı 13:58 - Güncelleme:
Sivasspor'da hedef Türkiye Kupası finali
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında DG Sivasspor, yarın saat 20.30'da deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek.

Sivasspor, kupada sırasıyla Esenler Erokspor, Karacabey Belediye ve Gaziantep FK'yi eleyerek adını yarı finale yazdırdı. Kırmızı-beyazlılar, yarı final ilk maçında sahasında sarı-lacivertlilerle berabere kaldı.

Kazananın adını finale yazdıracağı müsabakada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatma bölümünde de eşitliğin bozulmaması durumunda finalist, seri penaltı atışları sonucu belirlenecek.

SİVASSPOR'DA 2 EKSİK

Sivasspor, Fenerbahçe maçında 2 oyuncusundan yaralanamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Ziya Erdal ve Murat Paluli önemli karşılaşmada forma giyemeyecek.

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