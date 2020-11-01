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Spor

Sivasspor'da iki eksik

Süper Lig'in 7. haftasında yarın Hatayspor'a konuk olacak Sivasspor'da, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek.

AA01 Kasım 2020 Pazar 11:28 - Güncelleme: 01 Kasım 2020 Pazar 11:28
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Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Demir Grup Sivasspor, daha sonra Hatay'a gidecek.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlığı sürerken, Erdoğan Yeşilyurt ise sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Ligin 4. haftasını bay geçen kırmızı-beyazlı ekibin, 7 puanı bulunuyor.

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