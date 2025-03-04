İSTANBUL 10°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2025 Salı / 5 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4684
  • EURO
    38,388
  • ALTIN
    3418.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor'da işler iyi gitmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, 25. maçlar itibarıyla son 8 sezonun en kötü performansını sergiledi.

AA4 Mart 2025 Salı 12:58 - Güncelleme:
Sivasspor'da işler iyi gitmiyor
ABONE OL

Sezona istediği gibi başlayamayan ve geride kalan bölümde 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyetle 24 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 16. sıraya geriledi.

Ligde 25. maçlar itibarıyla son 8 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başına 0,96 puan ortalamasıyla oynadı.

25. MAÇLAR İTİBARIYLA SON 8 SEZONDAKİ KARNESİ

2005-2006 sezonunda yükseldiği Süper Lig'e 2015-2016 sezonunda veda eden kırmızı-beyazlılar, o sezon 25. haftada 21 topladı.

Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükseldi.

Sivas ekibinin 25. maçlar itibarıyla son 8 sezondaki performansı şöyle:

SezonOGBMAYAvP
2017-20182511593637-138
2018-2019259793737034
2019-202025147447281949
2020-20212571172829-132
2021-20222581073330334
2022-20232576123138-727
2023-2024258982935-633
2024-20252566132841-1324

ÖMER ERDOĞAN İLE 9 MAÇTA 6 PUAN TOPLADI

Net Global Sivasspor, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın göreve getirilmesinin ardından çıktığı 9 lig maçının sadece birini kazanabildi.

Süper Lig'in 16. haftasında Sipay Bodrum FK'ya 2-0 kaybedilen maçın ardından teknik direktör Bülent Uygun ile yollarını ayıran Sivasspor'da göreve Ömer Erdoğan getirildi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Erdoğan idaresinde çıktığı 9 lig maçından sadece Bellona Kayserispor maçını kazanabildi.

Reeder Samsunspor, Corendon Alanyaspor ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kalan Ömer Erdoğan yönetimindeki Sivasspor, Trabzonspor, İkas Eyüpspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve RAMS Başakşehir'e mağlup oldu.

Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde çıktığı 9 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılarak 6 puan topladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.