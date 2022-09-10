İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2022 Cumartesi / 14 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2398
  • EURO
    18,3252
  • ALTIN
    1007.11
  • BIST100
    3521.38
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da İstanbulspor maçı mesaisi tamamlandı
Spor

Sivasspor'da İstanbulspor maçı mesaisi tamamlandı

Süper Lig'in 6. haftasında evinde İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıkları tamamlandı.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 18:48 - Güncelleme:
ABONE OL

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında İstanbulspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı, idmanın son bölümünde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmanın ardından kampa giren futbolcular, maç saatini beklemeye başladı.

Demir Grup Sivasspor ile İstanbulspor yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Hüseyin Göçek, düdük çalacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.