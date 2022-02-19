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Spor

Sivasspor'da Karagümrük maçı öncesi 3 eksik

Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak Sivasspor'da Mustapha Yatabare, Fredrik Ulvestad ve Leke James forma giyemeyecek.

AA19 Şubat 2022 Cumartesi 09:33 - Güncelleme: 19 Şubat 2022 Cumartesi 09:33
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mert Güzenge görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 25 maçta 8 galibiyet, 10 beraberlik, 7 yenilgi sonucunda 34 puan toplayan ve 11. sırada yer alan Sivasspor, 33 puanla 12. sırada bulunan VavaCars Fatih Karagümrük karşısında galibiyet arayacak.

Sivasspor'da kart cezalısı Mustapha Yatabare ile sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ve Leke James karşılaşmada forma giyemeyecek.

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