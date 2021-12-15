İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2021 Çarşamba / 11 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7929
  • EURO
    16,6678
  • ALTIN
    840.152
  • BIST100
    2161.85
Spor

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA15 Aralık 2021 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:42
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı ve 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.