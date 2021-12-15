Sivasspor'da Kasımpaşa maçı mesaisi

DHA 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:42 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 17:42

Spor Toto Süper Lig'in 17'inci haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman saat 12.00'de başladı ve 1.5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Hafif sakatlıkları bulunan Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Kasımpaşa ile Demir Grup Sivasspor 18 Aralık Cumartesi günü saat 13.30'da karşılaşacak