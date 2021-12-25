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Spor

Sivasspor'da Kayserispor maçı mesaisi

Demir Grup Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

DHA25 Aralık 2021 Cumartesi 15:27 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:27
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Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri'ye gidecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor 27 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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