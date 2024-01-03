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Spor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi devam etti

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA3 Ocak 2024 Çarşamba 12:26 - Güncelleme:
Sivasspor'da Kayserispor mesaisi devam etti
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından kondisyon çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyunu ve yarı saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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