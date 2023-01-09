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Spor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 15:12 - Güncelleme:
Sivasspor'da Kayserispor mesaisi
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligde 18. haftayı bay geçen Sivasspor, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çabukluk çalışmaları yapan futbolcular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, 13 Ocak Cuma günü saat 17.00'de RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşılaşacak.

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