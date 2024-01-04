İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7741
  • EURO
    32,7117
  • ALTIN
    1952.08
  • BIST100
    7536.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi

Deplasmanda Kayserispor'a konuk olacak Sivasspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde devam ediyor.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 17:27 - Güncelleme:
Sivasspor'da Kayserispor mesaisi
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, tam sahada taktik maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü saat 13.30'da RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada hakem Alper Akarsu görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.