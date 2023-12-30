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Spor

Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor

Sivasspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 16:18 - Güncelleme:
Sivasspor'da Kayserispor mesaisi sürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, sınırlı alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Mondihome Kayserispor ile EMS Yapı Sivasspor, 7 Ocak Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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