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Spor

Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin cezalı duruma düştü

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Göztepe'ye 2-1 yenilen Sivasspor'da Kerem Atakan Kesgin, sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

IHA19 Ocak 2022 Çarşamba 20:05 - Güncelleme: 19 Ocak 2022 Çarşamba 20:06
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DG Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin, Göztepe maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Kesgin, sahasında oynayacakları Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt ve Kerem Atakan Kesgin karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 62. dakikasında sarı kart gören Kerem Atakan cezalı duruma düştü. 21 yaşındaki oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında sahasında oynayacakları Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

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