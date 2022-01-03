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Spor

Sivasspor'da Konyaspor maçı hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 19:01 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 19:01
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

İdmana ülkelerinin milli takım kampında bulunan Fayçal Fajr ve Max Gradel ile izin verilen yabancı futbolcular katılmadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

İttifak Holding Konyaspor ile Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci yarısının ilk maçında 9 Ocak Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda karşılaşacak.

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