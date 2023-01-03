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Spor

Sivasspor'da Konyaspor maçı mesaisi tamamlandı

Sivasspor, Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA3 Ocak 2023 Salı 18:11 - Güncelleme:
Sivasspor'da Konyaspor maçı mesaisi tamamlandı
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Spor Toto Süper Lig'de Konyaspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından konakladığı otelde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, antrenman öncesi Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ı ziyaret ederek "hoş geldiniz" dileklerini iletti.

Konyaspor ile Sivasspor yarın saat 20.00'de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

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