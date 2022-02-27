Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

DHA 27 Şubat 2022 Pazar 19:07 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 19:10

Spor Toto Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü kendi sahasında oynayacağı Vavacars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 15.00'te başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı. Takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Vavacars Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.