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Spor

Sivasspor'da kupa mesaisi başladı

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA23 Şubat 2025 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Sivasspor'da kupa mesaisi başladı
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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. hafta maçında sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, dar alan oyun ve yarım saha çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayacak.

Net Global Sivasspor ile Sipay Bodrum FK, 25 Şubat Salı günü saat 15.00'te BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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