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Spor

Sivasspor'da Leke James, ligde 2. kez golle buluştu

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'un golünü atan Leke James, bu sezon 2. kez golle buluştu.

IHA16 Ocak 2022 Pazar 00:51 - Güncelleme: 16 Ocak 2022 Pazar 00:51
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DG Sivasspor'un 29 yaşındaki oyuncusu Leke James, Trabzonspor maçında attığı golle bu sezon ligde 2. kez rakip fileleri havalandırdı.

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor ile karşılaşan Sivasspor'da Leke James attığı golle beraberliğe katkı sağlarken, bu sezon ligde 2. kez ağları sarstı. Maçın 20. dakikasında topu ağlarla buluşturan Leke, böylece bu sezon 2. kez takımı adına skor üretti. Nijeryalı oyuncu golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 12 maça çıkan James, 4 kez de ilk 11'de görev aldı. Leke, 435 dakika oyunda kaldı.

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