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Spor

Sivasspor'da Leke James ve Olarenwaju Kayode belirsizliği

Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek Sivasspor'da, sakatlığı bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode'nin forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

AA24 Nisan 2022 Pazar 10:35 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

Süper Lig'de çıktığı 33 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik, 11 yenilgiyle 42 puan toplayan ve 13. sırada yer alan Sivasspor, 52 puanla 6. sırada bulunan Aytemiz Alanyaspor karşısında taraftarı önünde galibiyet arayacak.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James ve Olarenwaju Kayode'nin karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği maç saatinde belli olacak.

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