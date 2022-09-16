İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2022 Cuma / 20 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2611
  • EURO
    18,2768
  • ALTIN
    981.755
  • BIST100
    3377.33
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı
Spor

Sivasspor'da MKE Ankaragücü mesaisi başladı

Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor'da maçın hazırlıklarına başlandı.

IHA16 Eylül 2022 Cuma 20:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 2. hafta maçında dün deplasmanda CFR Cluj ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor Spor Toto Süper Lig'in 7. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maç için başkent Ankara'ya gitti.

Gençlerbirliği İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas ve şut çalışmaları yapan Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı.

CFR Cluj maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Ankaragücü ile Sivasspor 18 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.