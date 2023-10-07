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Spor

Sivasspor'da Modou Barrow sezonun ilk golünü attı

Sivasspor'un Gambiyalı futbolcusu Modou Barrow, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Pendikspor ile oynanan maçta sezonun ilk golünü attı.

IHA7 Ekim 2023 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Sivasspor'da Modou Barrow sezonun ilk golünü attı
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Sivasspor'un Gambiyalı futbolcusu Modou Barrow, Pendikspor maçında attığı golle bu sezon ilk kez golle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor deplasmanda Pendikspor ile oynarken kırmızı-beyazlılarda gollerden biri de Gambiyalı futbolcu Modou Barrow'dan geldi. Müsabakanın 4. dakikasında topu alan Barrow rakiplerini geçerek ceza sahası içinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti.

Bu sezon 11'de 3 kez görev alan 30 yaşındaki futbolcu, kırmızı-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı. Barrow 89. dakikada yerini Achilleas Poungouras'a bıraktı.

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