Sivasspor'da Mustapha Yatabare ile yollar ayrıldı

Sivasspor'un tecrübeli ismi Mustapha Yatabare, biten sözleşmesi sonrası takımdan ayrıldı.

3 sezondur Yiğido'nun formasını giyen Mustapha Yatabare, Sivasspor ile sözleşmesini uzatmadı ve yollar ayrıldı.

Kontratı sona eren ve boşa çıkan tecrübeli futbolcu ile ilgilenen en ciddi takımlardan birisi ise şu anda Gençlerbirliği...

Gelecek sezon Süper Lig'e oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Başkent temsilcisi, Malili forveti kadrosuna katmak istiyor.

37 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 39 maça çıkarken, 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 gol pası verdi.