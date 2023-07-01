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Spor

Sivasspor'da Mustapha Yatabare ile yollar ayrıldı

Sivasspor'da yıllardır gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline gelenMustapha Yatabare ile yollar ayrıldı.

1 Temmuz 2023 Cumartesi 13:51 - Güncelleme:
Sivasspor'da Mustapha Yatabare ile yollar ayrıldı
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Sivasspor'un tecrübeli ismi Mustapha Yatabare, biten sözleşmesi sonrası takımdan ayrıldı.

3 sezondur Yiğido'nun formasını giyen Mustapha Yatabare, Sivasspor ile sözleşmesini uzatmadı ve yollar ayrıldı.

Kontratı sona eren ve boşa çıkan tecrübeli futbolcu ile ilgilenen en ciddi takımlardan birisi ise şu anda Gençlerbirliği...

Gelecek sezon Süper Lig'e oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Başkent temsilcisi, Malili forveti kadrosuna katmak istiyor.

37 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda 39 maça çıkarken, 12 kez rakip fileleri havalandırdı ve 2 gol pası verdi.

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