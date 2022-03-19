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Spor

Sivasspor'da Mustapha Yatabare sevinci

Altay maçının hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor'da, tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla birlikte çalışmalara başladı.

IHA19 Mart 2022 Cumartesi 14:50 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 14:50
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30. hafta maçında sahasında Altay ile karşılaşacak olan DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Öte yandan sağlık ekibi tarafından tedavisi tamamlanan Mustapha Yatabare de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sivasspor idmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

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