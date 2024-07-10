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Spor

Sivasspor'da öncelikli kombine satışları başlıyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da öncelikli kombine satışlarının yarın başlayacağı bildirildi.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 15:45 - Güncelleme:
Sivasspor'da öncelikli kombine satışları başlıyor
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor'un 2024-2025 sezonunda BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynayacağı Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarında geçerli olacak kombinelerin yenilenme dönemi yarın başlıyor.

Kombine satışında eski kombine sahiplerine öncelik tanınacak. Bu kapsamda eski kombine kart sahipleri için yenileme dönemi yarın saat 11.00'de başlayacak ve 17 Temmuz Çarşamba günü sona erecek.

Kombine sahibi taraftarlar, Passo Mobil ve Passo web sitesi üzerinden kendi koltuklarını satın alabilecek.

18 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de ise tüm koltuklar genel satışa sunulacak. Taraftarlar, passo.com.tr ve Passolig gişelerinden kombine satın alabilecek.

Passolig kartlarının minimum vize tarihi 31 Mayıs 2025 olacak. Kadın tribün kombine satışı sadece Passolig gişelerinden yapılacak ve sezon boyunca transfere kapalı olacak.

Kombine satışı sadece Sivasspor logolu Passolig kartlara yapılacak. Ayrıca kombine sahipleri sezon içerisinde 5 kez bilet transferi yapabilecek. Kişi başı kombine alma limiti 5 olacak.

Kombinelerin fiyatı VIP alt A-B-F 4 bin 360 lira, maraton alt ve üst C-D-E 2 bin 945 lira, maraton alt ve üst A-B-F-G 2 bin 180 lira, güney alt tüm bloklar ve kadın tribün VIP üst B blok 1475 lira olarak belirlendi.

  • Trendyol Süper Lig
  • EMS Yapı Sivasspor
  • Kombine satış

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