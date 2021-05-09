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Spor

Sivasspor'da rakip Fenerbahçe

Süper Lig'in 41'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

DHA09 Mayıs 2021 Pazar 18:56 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 18:56
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Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi. Diğer futbolcular topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı beyazlılar, yarı sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışmasıyla günü tamamladı. Demir Grup Sivasspor kafilesi yarın sabah İstanbul'a gidecek ve burada yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 41'inci hafta maçında 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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