Sivasspor'da Rey Manaj ve Caner Osmanpaşa ceza sınırında bulunuyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ile forvet Rey Manaj, Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.