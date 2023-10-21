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Spor

Sivasspor'da Rey Manaj ve Caner Osmanpaşa ceza sınırında bulunuyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek olan Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

IHA21 Ekim 2023 Cumartesi 10:55 - Güncelleme:
Sivasspor'da Rey Manaj ve Caner Osmanpaşa ceza sınırında bulunuyor
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçı öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ile forvet Rey Manaj, Kasımpaşa mücadelesinde sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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