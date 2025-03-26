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Spor

Sivasspor'dan sakatlık açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor sakatlığı bulunan futbolcuların sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

IHA26 Mart 2025 Çarşamba 18:05 - Güncelleme:
Sivasspor'dan sakatlık açıklaması
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Sivasspor'da sakat futbolcuların durumu hakkında açıklama yapıldı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı kulüpten sakat futbolcuların durumu ile ilgili sağlık raporu yayınlandı. Sivasspor Kulübü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında önceki gün yapılan antrenmanda sakatlanan futbolcumuz Fode Koita'nın yapılan MR görüntülemesinde sol arka adalesinde yırtık tespit edilmiştir. Sakatlıkları devam eden Samba Camara, Emrah Başsan ve Noah Sonko Sundberg'in tedavileri devam ediyor. Sakatlıklarını atlatan Azizbek Turgunboev ve Achilleas Poungouras ise takımla birlikte antrenmanlara başladı."

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