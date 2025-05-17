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Spor

Sivasspor'da Samsunspor maçı öncesi sürpriz eksik: Rey Manaj

Sivasspor'un yarın Samsunspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede golcü futbolcu Rey Manaj yer almadı.

IHA17 Mayıs 2025 Cumartesi 14:40 - Güncelleme:
Sivasspor'da Samsunspor maçı öncesi sürpriz eksik: Rey Manaj
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Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Net Global Sivasspor, deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı takımın zorlu maç öncesi Samsunspor kamp kadrosu açıklandı.

Kafilede kadro dışı kaldığı öne sürülen ancak kulüp tarafından sakatlığı bulunduğu söylenen golcü futbolcu Rey Manaj yer almadı.

Ayrıca sakatlıkları süren Djordje Nikolic, Jan Bieganski ve Noah Sonko Sundberg ile sarı kart cezalısı Tolga Ciğerci de karşılaşmanın kamp kadrosunda bulunmuyor.

İşte kırmızı-beyazlıların Samsunspor kamp kadrosu:

"Ali Şaşal Vural, Arda Erdursun, Serkan Kaan Sarman, Radakovic, Poungras, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Murat Paluli, Aladdin Okumuş, Moutoussamy, Charisis, Efkan Bekiroğlu, Alex, Rodrigues, Simic, Menig, Azizbek, Koita, Bekir Turaç Böke"

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