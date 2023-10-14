Sivasspor'da Süper Lig mesaisi devam ediyor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 22 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Kondisyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana ülkelerinin milli takımında bulunan futbolcular katılmadı.
Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.
Sivasspor bu sezon çıktığı 8 karşılaşmada 2 galibiyet,4 beraberlik 2 mağlubiyet alarak 10 puanla 9. sırada yer alıyor.