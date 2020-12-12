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Spor

Sivasspor'da Uğur Çiftçi sevinci

DG Sivasspor'da defans oyuncusu Uğur Çiftçi'den sevindirici haber geldi. Son koronavirüs testi negatif çıkan golcü oyuncu, takımla beraber bugün idmana çıktı.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 11:47 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 11:47
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Bir süredir Covid-19 ile mücadele veren Sivasspor’un başarılı futbolcusu Uğur Çiftçi ve Yardımcı Antrenör Ayhan Tenbeloğlu hastalığını atlattı ve takımla beraber çalışmalara başladı.

28 yaşındaki deneyimli oyuncu Çiftçi’nin ve yardımcı antrenör Tenbeloğlu’nun korona virüsü atlattığını Sivasspor Kulübü sosyal medya hesaplarından duyurdu. Uğur Çiftçi’nin ve Ayhan Tenbeloğlu’nun antrenmandaki fotoğrafını paylaşan kırmızı-beyazlı kulüp paylaşıma, "Bir süredir antrenmanlara çıkamayan futbolcumuz Uğur Çiftçi ve yardımcı antrenörümüz Ayhan Tenbeloğlu, bugün yaptığımız idmanda yer aldı. Hoş geldiniz" notunu ekledi.

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