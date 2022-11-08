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Spor

Sivasspor'da Uğur Çiftçi sevinci

Sivasspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları başladı. Sakatlığı geçen savunma oyuncusu Uğur Çiftçi de takımla çalıştı.

AA8 Kasım 2022 Salı 16:20 - Güncelleme:
Sivasspor'da Uğur Çiftçi sevinci
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Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Ligin 13. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçta 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sakatlığı geçen savunma oyuncusu Uğur Çiftçi de takımla çalışmalara başladı.

Demir Grup Sivasspor ile HangiKredi Ümraniyespor, 12 Kasım Cumartesi günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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